Le grandi opere in Brianza sembrano essere ormai solo un miraggio, con investimenti che si riducono a poche briciole. L’associazione HqMonza denuncia come la nostra provincia, seconda in Lombardia per popolazione, sia stata sistematicamente trascurata dalla Regione negli ultimi cinque anni. Dati alla mano, risulta evidente come le risorse siano state concentrate altrove, lasciando Monza e Brianza a lottare per ottenere il giusto riconoscimento e sviluppo. È ora di cambiare rotta.

Provincia di Monza Cenerentola della Lombardia. È la tesi dell’associazione HqMonza, impegnata per il prolungamento del metrò. Dati alla mano, l’associazione vuole dimostrare come dalla Regione "nell’ultimo quinquennio al nostro territorio vengano riservate soltanto briciole". Si parte dal Piano 2020-2022, che aveva una dotazione di 3,45 miliardi. Milioni a pioggia su 411 comuni, mentre "i 55 comuni di Monza e Brianza, 873mila abitanti (seconda area più densamente abitata d’Italia) hanno avuto in tutto 125 milioni, la metà dei quali destinati al nuovo svincolo di Monza Sant’Alessandro sulla A52, opera contestata dai monzesi e migliorata di recente a furor di popolo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Investimenti: "Sulle grandi opere alla Brianza soltanto le briciole"

