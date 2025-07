Gare truccate per i lavori in carcere | Quel campo da calcio è inutilizzabile

Le inchieste emergono un quadro inquietante di malaffare e manipolazioni che coinvolgono interessi oscuri e pratiche illecite, gettando una luce dolorosa sulla trasparenza e l'etica delle istituzioni. La vicenda del campo da calcio inutilizzabile nel carcere di Pavia rappresenta un capitolo di corruzione che mina la fiducia nella gestione pubblica e solleva domande cruciali sulla tutela della legalitĂ nel nostro paese.

La realizzazione di un campo da calcio nella casa circondariale di Pavia è diventata l’emblema della gestione irregolare degli appalti. Ad accendere i riflettori su quest’opera sono state la guardia di finanza e la procura di Milano che indagano su presunte gare di affidamento dei lavori truccate in cambio di mazzette. Le accuse sulle quali si fonda l’inchiesta sono turbativa d’asta, falso ideologico e corruzione. Stando alle ipotesi degli inquirenti, in particolare, all’interno di Torre del Gallo sarebbe stato realizzato un campo da calcio inutilizzabile perchĂ© i lavori, sui quali si ipotizzano anche costi gonfiati, non sarebbero stati eseguiti a regola d’arte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gare truccate per i lavori in carcere: "Quel campo da calcio è inutilizzabile"

