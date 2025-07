versilia football planet tre giorni di sport passione e spettacolo

Preparati a vivere tre giorni di sport, passione e spettacolo sulla scena della celebre Versilia Football Planet! La capitale del calcio romantico torna a splendere a Viareggio, che per la seconda estate consecutiva ospita l’evento più atteso dedicato al pallone. Organizzato da Marco Calamari, giunge alla sua 7ª edizione, con il supporto dell’amministrazione comunale e dell’assessore Rodolfo Salemi, confermando il suo ruolo di protagonista. Piazza Mazzini sarà il cuore pulsante di questa straordinaria festa sportiva, un appuntamento da non perdere.

La capitale del calcio romantico torna ad essere anche quest’anno Viareggio, che per la seconda estate di fila ospita il grande evento a tema pallone "Versilia Football Planet", organizzato da Marco Calamari e giunto alla sua 7ª edizione di cui la 2ª a Viareggio grazie all’impegno dell’assessore allo sport Rodolfo Salemi e di tutta l’amministrazione comunale viareggina dopo i primi 5 anni camaioresi fra Lido e centro storico. Piazza Mazzini per questo primo weekend di luglio sarà trasformata in una sorta di arena calcistica che vivrà di tanti momenti fra esibizioni, tornei, coinvolgimento del pubblico, talk-show, dibattiti, premiazioni e tante sorprese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net