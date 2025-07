Saldi al via sabato 5 luglio | ogni bergamasco spenderà fino 93 euro

Pronti a immergersi nello shopping estivo? A Bergamo, i saldi partiranno sabato 5 luglio, portando con sé occasioni imperdibili e sconti irresistibili. Con una spesa media di circa 93 euro a famiglia, ogni bergamasco potrà approfittare di offerte che rendono questa stagione ancora più speciale. Preparati a scoprire le novità e a trovare il look perfetto senza svuotare il portafoglio: il divertimento del risparmio inizia ora!

Bergamo. Shopping d’occasione ai blocchi di partenza. Da sabato 5 luglio scattano i saldi a Bergamo, come nel resto di tutta Italia, ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano (19 luglio). Secondo le stime dell’ Ufficio Studi di Confcommercio, quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 203 euro, pari a 92 euro pro capite, per un valore complessivo di 3,3 miliardi di euro. Le previsioni a livello locale di Confcommercio Bergamo sono leggermente al di sopra della media nazionale, con un budget pari a 219,50 euro a famiglia (era di 205 euro lo scorso anno), una media pro-capite di 93 euro (90 euro nel 2023), per un valore complessivo di quasi 60 milioni di euro (59. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Saldi al via sabato 5 luglio: ogni bergamasco spenderà fino 93 euro

In questa notizia si parla di: euro - luglio - saldi - sabato

Bonus giovani fino a 500 euro dal 1° luglio: ecco quando può scattare il contributo - Dal primo luglio, le aziende italiane potranno beneficiare di un nuovo bonus giovani fino a 500 euro al mese, un incentivo pensato per favorire l’inserimento e la stabilizzazione dei giovani under 35.

Sabato 5 luglio torna l’appuntamento con i saldi estivi. Il volume d’affari complessivo stimato per l’intera stagione in provincia di Cremona è di circa 21 milioni di euro. A dirlo... Leggi tutto Vai su Facebook

Saldi al via il 5 luglio: ogni famiglia spenderà 203 euro https://ilfaroonline.it/2025/07/03/saldi-al-via-il-5-luglio-ogni-famiglia-spendera-203-euro/612514/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca Vai su X

Confesercenti E.R., saldi estivi: a partire da sabato 5 luglio previsione di spesa di euro 130 pro capite; Saldi estivi 2025 al via il 5 luglio, in Toscana affare da 215 milioni di euro; Saldi estivi dal 5 luglio 2025: ogni famiglia sarda spenderà in media 157 euro.

Saldi al via sabato 5 luglio: ogni bergamasco spenderà fino 93 euro - quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 203 euro, pari a 92 euro pro capite, per un ... bergamonews.it scrive

Confcommercio,sabato i saldi estivi, spesa a famiglia a 203 euro - Quest'anno, per l'acquisto di capi scontati ai saldi, ogni famiglia spenderà in media 203 euro - Come scrive msn.com