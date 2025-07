Sport e spettacolo in riva al mare Sbarca il bob olimpico

Preparati a vivere un'esperienza unica nel suo genere! Sabato 12 luglio al Fantini Club di Cervia, il mondo del bob olimpico si trasferisce sulla spiaggia, regalando emozioni e spettacolo. Un evento gratuito e aperto a tutti, dove grandi e piccini potranno avvicinarsi agli atleti della Nazionale Italiana di bob e scoprire l’adrenalina di uno sport che unisce montagna e mare. Non mancare a questa giornata indimenticabile…

di Mirko Di Meo Il Fantini Club di Cervia sabato 12 luglio ospiterĂ una giornata straordinaria dedicata allo sport e al divertimento in compagnia degli atleti olimpici della Nazionale Italiana di bob. Un evento gratuito, aperto a tutti, organizzato da MF Sport Management in collaborazione con il Fantini Club, che porterĂ il mondo adrenalinico del bob dalla montagna alla spiaggia. Protagonisti assoluti saranno i quattro azzurri della Nazionale – Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea – che, in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, scenderanno a 'quota zero' per vivere una giornata all'insegna dello sport e della condivisione.

