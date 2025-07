Trionfo sulla Vespa in Austria per il pilota cremasco Cagni

CREMA (Cremona) Una giornata da incorniciare per il motociclismo italiano: il 14 giugno il 37enne cremasco Filippo Cagni, giovane ma già veterano delle due ruote su vespa, ha conquistato, nella gara del Vespa racing Austria, sul circuito austriaco di Slovakiaring nella categoria “ Scooter GP Open ”, il primo posto, regalando emozioni forti al pubblico e consolidando la sua posizione, tra i big dei piloti su vespa a livello Europeo. Partito, ha dato il meglio di sé fin dalle prime curve, imponendo un ritmo costante e aggressivo. Dopo una serie di sorpassi spettacolari e una guida impeccabile, anche nei momenti più critici, Cagni ha tagliato il traguardo davanti ai rivali austriaci, sloveni e ungheresi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trionfo sulla Vespa in Austria per il pilota cremasco Cagni

In questa notizia si parla di: vespa - austria - cremasco - cagni

