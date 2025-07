Maxi ritardi per i pendolari della Bassa

Maxi ritardi per i pendolari della Bassa: un’altra serata da dimenticare martedì, quando i viaggiatori lois e cremonesi affrontavano un ritorno a casa dopo una giornata intensa. Il regionale 2181, previsto in partenza alle 20.20 da Milano Centrale per Bozzolo, ha subito variazioni di orario e stazione di partenza, generando confusione e disagio. La situazione si è aggravata con annunci tardivi e attese interminabili, lasciando tutti in balia dell’incertezza.

Altra serata da dimenticare, martedì, per i pendolari lodigiani e cremonesi che dovevano fare ritorno a casa dopo una giornata “bollente” di lavoro. Il regionale 2181 atteso in partenza dalle 20.20 da Milano Centrale e con destinazione Bozzolo ha subito fin da subito una variazione della stazione di partenza, dalla Centrale a Milano Lambrate. Qui è stato inizialmente annunciato in arrivo con venti minuti di ritardo che, dopo snervante attesa, sono diventati quaranta. Inoltre l’arrivo è stato anticipato da Bozzolo a Cremona (tratta poi coperta con bus sostitutivi ). Attorno alle 21 il convoglio è arrivato e i viaggiatori sono stati fatti salire a bordo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maxi ritardi per i pendolari della Bassa

