Ferite rimarginate dai medici La tartaruga può essere liberata

Dopo un lungo percorso di cura e attenzione, la tartaruga Enrico Torta è pronta a riavventurarsi in mare. La sua storia di rinascita sarà protagonista del Tartaday, un evento speciale al Circolo Nautico Volano, che celebra il rispetto per la natura e la tutela delle creature marine. Un momento di gioia e speranza che coinvolge turisti e residenti, dimostrando come la collaborazione possa fare la differenza nel salvaguardia dell’ambiente marino.

E' tutto pronto per il Tartaday che si terrà domani presso la sede marittima del lido di Volano del Circolo Nautico Volano, promosso assieme alla Fondazione Cetacea e l'associazione DelTa-Rescue. Il momento che più susciterà l'attenzione e la gioia dei turisti sarà la liberazione della tartaruga Enrico Torta. Un maschio di 20 chili recuperato in condizioni critiche nella notte fra il 26 e il 27 luglio dello scorso anno dal gruppo DelTa-Rescue, dopo essere stata segnalata da alcuni turisti che si trovavano in spiaggia a Lido delle Nazioni e precisamente al bagno Galattico. Del recupero si era incaricato Enrico Feggi ed era arrivata in stato comatoso alla sede del Fondazione Cetacea, poiché aveva tre ferite profonde sul carapace, con conseguente abbondante deposito di detriti tra il polmone e il carapace, rimossi chirurgicamente.

