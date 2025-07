Le misure per la disabilità B2 un assegno per pochi Resta escluso uno su tre

Le misure di sostegno come il B2 sono fondamentali per le persone con grave disabilità, ma spesso risultano insufficienti: un assegno su tre resta escluso, lasciando molti senza aiuto. "B2" sembra quasi un colpo di fortuna, più che un diritto garantito. Per accedere ai fondi, non basta soddisfare i requisiti, bisogna anche sperare che i fondi siano sufficienti. Una speranza che si è giocoforza costretti a...

Si scrive "B2", è una misura di sostegno alle persone con grave disabilità, ma si legge "terno al lotto". Per poterne beneficare non basta averne diritto, non basta avere i requisiti previsti dalla legge, bisogna sperare che i soldi stanziatin siano sufficienti non ad accontentare tutti, fatto che non avviene mai, ma a ridurre il più possibile la platea degli esclusi, che è sempre decisamente nutrita. Una speranza che si è giocoforza costretti a coltivare e a rinnovare di anno in anno perché gli assegni previsti dalla B2 hanno durata annuale. Il Comune di Milano ha appena reso nota la graduatoria provvisoria per i dodici mesi compresi tra il primo luglio del 2025 e il 30 giugno del 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le misure per la disabilità. B2, un assegno per pochi . Resta escluso uno su tre

