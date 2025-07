Sentieri verdi collegamento a scuola Ecco come sarà la nuova Villa Daccò

Prepariamoci a riscoprire un angolo di paradiso nel cuore della città: la nuova Villa Daccò, con i suoi sentieri verdi, alberi rigogliosi e spazi rinnovati, trasformerà il parco in un’oasi di relax e socialità. Con un investimento che unisce natura, funzionalità e divertimento, questa grande operazione promette di rendere il quartiere più vivibile e accogliente. Il futuro è già qui: scopriamo insieme come si sta (ri)scrivendo questa splendida trasformazione.

Il “salvadanaio“ pronto da tempo, l’esecutivo approvato in Giunta, al via il primo lotto di lavori: nuovi alberi e aiuole fiorite, un nuovo ingresso e sentieri in calcestre, panchine, tavoli da picnic e la riqualificazione dello spazio giochi per i bimbi, parte la grande operazione “ Villa Daccò “. Ci si dedica, per ora, al grande parco esterno. Sarà riqualificato sul fronte del verde e dotato di nuovi arredi, reso esteticamente più bello e fruibile. Primo passo, il patrimonio arboreo e arbustivo: "Verranno rimossi ceppi e piante in cattive condizioni – promette la vicesindaco Roberta Crippa –, sfalciati gli arbusti che invadono il prato centrale, e saranno poi messe a dimora nuove essenze arboree, carpini, olmi e liriodendri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it