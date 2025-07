Mps-Mediobanca al 35% la soglia per l’Ops

In un difficile sfida che potrebbe ridefinire il panorama bancario italiano, Monte dei Paschi di Siena stabilisce un obiettivo ambizioso: raggiungere il 35% dei diritti di voto per l’Offerta pubblica di scambio su Mediobanca. Una soglia tassativa che non ammette deroghe, e il suo mancato raggiungimento metterebbe a rischio l’intera operazione. La partita è aperta, e il futuro delle due istituzioni dipende dall’esito di questa strategica mossa.

Non è il solito gioco di numeri, è una vera e propria frontiera: per Monte dei Paschi di Siena, l’efficacia dell’ Offerta pubblica di scambio su Mediobanca dipende da una soglia tassativa e non negoziabile, il 35% dei diritti di voto. Se non si raggiunge questo tetto minimo, l’Ops – nonostante il consueto quorum del 66,67% – salta. È il cuore del documento pubblicato ieri sera dal Monte, il giorno dopo aver incassato il via di Consob e Antitrust, che spalanca le porte a un braccio di ferro durato mesi. Mps ritiene che anche in caso di controllo di fatto di Mediobanca, con una quota di capitale inferiore al 50%, le sinergie e gli obiettivi strategici dell’offerta "saranno realizzabili" anche se "con possibili variazioni e ritardi nella loro implementazione" mentre non potrà essere accelerato l’utilizzo dei crediti fiscali facendoli valere anche sul bilancio di Mediobanca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mps-Mediobanca, al 35% la soglia per l’Ops

