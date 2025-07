Bretella per collegare la Virgiliana | Al via il progetto addio traffico

Una determina dirigenziale del Comune di Bondeno ha previsto in questi giorni l'avvio ufficiale del progetto "Addio Traffico", un passo fondamentale per migliorare la viabilità locale. La nuova bretella, che collegherà la Virgiliana con la strada verso Scortichino, rappresenta un investimento strategico per ridurre il traffico e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Ora, con l'attachamento delle aree private, il progetto si avvicina a una fase concreta di realizzazione, segnando un importante progresso per Bondeno Ovest.

Un significativo passo avanti nella realizzazione della nuova viabilità di Bondeno Ovest, un progetto strategico impegnato a creare una bretella di collegamento a ovest del centro abitato di Bondeno, connettendo la strada provinciale Virgiliana con la strada provinciale che collega il capoluogo a Scortichino in località Belfiore. Si procede. Serve annettere alcune aree private. Una determina dirigenziale del comune, ha in questi giorni previsto l'affidamento di un incarico di supporto al Responsabile Unico del Progetto (Rup), l'Ingegnere Maria Orlandini, "per la gestione delle procedure di acquisizione delle aree private interessate dal tracciato della nuova infrastruttura".

