Timbravano ma al lavoro non c’erano Impieghi socialmente utili per i due dipendenti comunali

Il nome che emerge da questa vicenda è simbolo di un sistema che, quando funziona, premia il buon senso e la riabilitazione. Enrico Cozzi e Simona Mottola, coinvolti in un'inchiesta per truffa e falsificazione, avranno l'opportunità di riscattarsi attraverso lavori socialmente utili, dimostrando che anche errori possono essere corretti con il giusto percorso. Un esempio di come la giustizia possa offrire seconde possibilità e rinnovamento.

Niente processo per i due dipendenti comunali di Canegrate finiti nei mesi scorsi al centro di un'indagine per truffa ai danni dello Stato e falsificazione di timbrature. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio ha infatti accolto la richiesta di messa alla prova presentata da Enrico Cozzi e Simona Mottola. Entrambi eviteranno così una possibile condanna, svolgendo al suo posto lavori socialmente utili. Il nome che spicca tra i due è quello di Enrico Cozzi, ex sindaco di Nerviano per dieci anni, poi diventato dipendente comunale a Canegrate. I due erano accusati di aver timbrato il cartellino senza poi effettivamente essere presenti sul posto di lavoro.

