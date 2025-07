Quante feste golose Sagra della Crescia sul panaro | 50 anni da protagonista

L'estate marchigiana si anima con un evento imperdibile: la Sagra della Crescia sul Panaro, festeggiando i 50 anni di tradizione e gusto. Nelle Marche, luglio si accende tra sapori autentici e allegria, e a San Savino di Ripatransone il ritmo si fa ancora più coinvolgente. Tre giorni di stand gastronomici, musica dal vivo e convivialità , dove storia e cultura culinaria si incontrano in un abbraccio indimenticabile. Un'occasione da non perdere per immergersi nel cuore delle tradizioni locali.

Nelle Marche, luglio si accende tra tradizione e gusto. Da oggi a domenica, a San Savino di Ripatransone (AP), l'Associazione San Savino in collaborazione con il Comune di Ripatransone organizza la tradizionale Sagra degli Gnocchi al Rosso Piceno e della Cresciola: tre giorni tra stand gastronomici attivi dal tardo pomeriggio (venerdì dalle 19.30, sabato dalle 18.30, domenica dalle 17.30) e serate animate da live band, dove la cucina incontra la musica. A Treia, dal 10 al 13 luglio, il borgo si trasforma invece in un vivace beer garden con ' Fermento – Festival delle Birre Artigianali ': oltre 40 birre da degustare, street food, concerti, dj set, artisti di strada e laboratori, per quattro giorni di convivialità e divertimento, grazie all'organizzazione della Pro Loco.

