Il Bike Day sullo Stelvio ha conquistato il cuore degli appassionati, con oltre 7.500 ciclisti e pedoni che hanno attraversato i confini tra Italia e Svizzera. L’edizione 2025 della Stelvio Valtellina-Passo Spluga Bike Day Frei Pass ha segnato un record storico, grazie a una collaborazione transfrontaliera sempre più forte. Un risultato che testimonia come lo sport possa unire culture e territori, aprendo nuove strade di condivisione e passione.

L’Enjoy ha fatto centro, grazie anche a una collaborazione transfrontaliera: l’edizione 2025 della Stelvio Valtellina-Passo Spluga Bike Day Frei Pass ha visto oltre 7.500 passaggi di ciclisti e pedoni provenienti da entrambi i versanti, da Campodolcino per il versante Italiano e da Splugen per il versante Svizzero, lungo la spettacolare salita del passo dello Spluga. Un risultato mai registrato prima, frutto di una collaborazione sempre piĂą stretta tra gli Enti per la promozione turistica e le istituzioni italiane e svizzere, unite dalla volontĂ di valorizzare in chiave sostenibile un valico alpino di straordinaria bellezza e importanza storica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Al Bike day sullo Stelvio oltre 7.500 ciclisti e pedoni

