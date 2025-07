Sfollati in attesa Il rientro a casa non sarà a breve

L’incertezza avvolge ancora le frazioni di Aquilone e Tola, dove gli sfollati attendono con ansia di poter tornare alle proprie case. Mentre i lavori di messa in sicurezza proseguono, la natura richiede tempo e cautela per garantire la sicurezza di tutti. La ripresa delle attività quotidiane dipenderà dai progressi di questi interventi, ma la priorità resta la tutela delle persone e del territorio. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

La situazione è in evoluzione, i lavori per la messa in sicurezza stanno proseguendo ma è impossibile fare previsioni di sorta riguardo al rientro degli sfollati di Aquilone e Tola. I 60 residenti nelle due frazioni di Valdisotto dovranno attendere ancora del tempo per poter rientrare a casa perché il versante, quello dove lunedì sera è scesa una serie di colate detritiche, va ovviamente messo in sicurezza. I sassi e il terreno sceso a valle dalla montagna hanno in pratica bloccato in più punti la provinciale 27 e lo svincolo di ingresso alla statale 38, posto proprio in località Tola. "Stiamo facendo di tutto per poter terminare il prima possibile le opere di sgombero dei detriti – dice il sindaco di Valdisotto Alessandro Pedrini – i vigili del fuoco stanno operando nei torrenti Solco e Novalena e una ditta per conto di Anas sta cercando di liberare la Sp27 per ripristinare il collegamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sfollati in attesa. Il rientro a casa non sarà a breve

In questa notizia si parla di: sfollati - rientro - casa - attesa

Valdisotto travolta da una colata di fango e detriti: sopralluoghi e verifiche. “La zona non è sicura, impensabile il rientro a casa degli sfollati” - Valdisotto, colpita da una violenta ondata di fango e detriti, vive ancora momenti di incertezza. Dopo una notte di sfollamento, i sopralluoghi e le verifiche hanno confermato che l’area non è sicura, rendendo impensabile il rientro a casa per gli abitanti di Tola, Aquilone e San Bartolomeo.

In attesa che l'italia adotti una strategia nazionale contro ogni forma di razzismo, Comuni e Regioni si adoperano per promuovere piani ed azioni locali. Perché non è sufficiente dichiararsi contro il razzismo bisogna essere anti razzisti a partire dal nostro sguar Vai su Facebook

Sfollati in attesa. Il rientro a casa non sarà a breve; Il ritorno a casa di 300mila palestinesi: «Per noi la guerra è finita oggi»; In 500mila tornano a Sud dal Nord di Gaza, lì solo macerie. Israele: ricevuta lista ostaggi domani - Media: domani Israele libererà 110 palestinesi.

Sfollati in attesa. Il rientro a casa non sarà a breve - La situazione è in evoluzione, i lavori per la messa in sicurezza stanno proseguendo ma è impossibile fare previsioni di sorta riguardo al rientro degli sfollati di Aquilone e Tola. Da msn.com

Valdisotto, vita da sfollati: “Boato e paura, ma spero di tornare a casa mia” - Una donna racconta il maltempo e la colata di detriti dalla montagna: “Da piccola ho vissuto la tragedia della Va Pola, ricordo ancora quel boato” ... Riporta msn.com