Ecco Allegoria, un monumento allo sport.

Ecco Allegoria: un monumento vivente allo sport. Immaginate un atleta, al termine di una corsa, con testa e gambe unite nel desiderio di raggiungere il traguardo, magari primo, perché nella vita come nello sport, la vittoria è il premio più ambito. Ma c'è un modo ancora più profondo, semplice e naturale per celebrare i valori dello sport, ispirato alla sfida tra San Floriano e il Diavolo Tentatore, tramandata a Jesi—una vera allegoria che esalta virtù e virtuosismi atletici e morali.

Un atleta alla fine di un corsa, testa e gambe concentrate su un unico obbiettivo, arrivare, possibilmente primo che non guasta mai, al traguardo. Conoscete modo migliore semplice, diretto e naturale per esaltare i valori dello sport? Ispirato alla sfida tra il Santo, San Floriano, e il Diavolo Tentatore secondo tradizione tutta jesina tramandata ai giorni nostri per magnificare le virtù (comprese, perché no, anche quelle atletiche ed agonistiche) del patrono della città, è stato inaugurato ieri in Via Tabano a fianco dell’ingresso principale del palasport il monumento in bronzo ‘ Allegoria ’ opera del maestro Ezio Bartocci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it