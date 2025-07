Aldini volantini e raccolta firme | Salviamo il tempo pieno

In un gesto di grande solidarietà, i genitori dei piccoli iscritti alla scuola materna Mirca Aldini di Cannucceto a Cesenatico scendono in piazza per salvare il tempo pieno. Con una raccolta firme nel cuore della frazione, vogliono difendere un servizio fondamentale per le famiglie, sorpresi da una decisione comunicata troppo tardi. È un appello che non può essere ignorato: la libertà di scelta e il diritto all’educazione di qualità devono prevalere.

A Cesenatico i genitori dei bambini iscritti alla scuola materna Mirca Aldini di Cannucceto hanno organizzato una raccolta di firme a sostegno dell’istituto nel centro della frazione. L’obiettivo è opporsi alla chiusura del tempo pieno per i piccoli nati nel 2012 iscritti al primo anno, che ritengono profondamente ingiusta e scorretta, visto che è stata comunicata dall’autorità scolastica soltanto a fine maggio, quando le iscrizioni erano già state effettuate. È già possibile firmare nei seguenti punti: Pub Maraffa, Natura Center di Villalta, Frutta e verdura Andrea di Villalta, Nero Caffè – Bar Tabacchi Senni a Borella e Tabaccheria Zoffoli Cinzia nel quartiere Madonnina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aldini, volantini e raccolta firme: "Salviamo il tempo pieno"

