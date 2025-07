In Cardiologia gli angiografi digitali | Per interventi sempre più precisi

In cardiologia, l’innovazione fa la differenza: due angiografi digitali di ultima generazione sono stati installati alla Cardiologia dell’Ospedale Maggiore grazie a un investimento di 1.290.000 euro provenienti dai fondi PNRR. Queste apparecchiature all’avanguardia, dotate di software innovativi e monitor da 58’’, permetteranno ai medici di effettuare interventi ancora più precisi, mirati e sicuri, elevando gli standard di cura e benessere per i pazienti. La tecnologia al servizio della salute sta aprendo nuove frontiere in cardiologia, migliorando quotidianamente le diagnosi

Due angiografi digitali di ultima generazione alla Cardiologia dell’ ospedale Maggiore che serviranno per interventi sempre più precisi e mirati. L’investimento è di 1.290.000 euro derivanti da fondi Pnrr. Installate a soffitto, le due nuove apparecchiature sono dotate di un innovativo software con imaging avanzato e monitor a 58’’ per consentire ai professionisti sanitari di visualizzare al massimo livello di dettaglio possibile durante le procedure di cardiologia interventistica effettuate. I nuovi angiografi permettono di ottimizzare i raggi X utilizzati, riducendo la dose erogata al paziente e aumentando la sicurezza degli operatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In Cardiologia gli angiografi digitali: "Per interventi sempre più precisi"

