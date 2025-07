F1 scatta il weekend di Silverstone La Ferrari vuole sfidare la McLaren in casa sua

Il weekend di Silverstone è finalmente arrivato e la Ferrari punta a conquistare il cuore degli appassionati sfidando la McLaren in casa sua. Con lo sguardo puntato alla vetta e il desiderio di riaccendere la passione, i motori si preparano a scrivere nuove pagine di storia. Sarà un duello emozionante, un appuntamento imperdibile che potrebbe cambiare le sorti del campionato. E tutto ciò che aspettiamo ora, è che inizi l'azione.

Prende il via ufficialmente l’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo storico tracciato di Silverstone si inizierà a fare sul serio nella giornata odierna, in un weekend che sancisce in via ufficiale il giro di boa del campionato, dato che ci troviamo esattamente a metà dell’annata che, com’è ben noto, si comporrà di 24 tappe totali fino al gran finale di Abu Dhabi. Quale sarà il programma del venerdì sulla pista del Northamptonshire? La prima sessione di prove libere scatterà alle ore 13.30 italiane (le ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, scatta il weekend di Silverstone. La Ferrari vuole sfidare la McLaren in casa sua

