Lavori al Salvemini genitori infuriati | Un altro anno nella succursale? Meglio il trasferimento in massa

Genitori infuriati al Salvemini: minacciano di bloccare il trasferimento in massa al liceo Capponi se i loro figli continueranno a frequentare la succursale anche il prossimo anno. La protesta nasce dalla delusione per promesse non mantenute e la forte volontà di garantire ai ragazzi un’esperienza scolastica di qualità, evitando ulteriori disagi. La tensione è alle stelle, e la vicenda promette sviluppi cruciali per il futuro delle famiglie coinvolte.

Minacciano di chiedere in blocco il trasferimento al liceo Capponi se anche il prossimo anno scolastico i loro figli dovranno trascorrerlo in succursale. Sono imbufaliti i genitori dei 120 studenti che, da settembre, frequenteranno il secondo anno del liceo economico-sociale dell’ istituto Salvemini-Duca d’Aosta, la cui sede è in via Giusti, in centro. "Ci era stato promesso che solo per il primo anno i nostri figli avrebbero fatto lezione nei locali dei Salesiani, in via Gioberti-via del Ghirlandaio. Ora scopriamo che anche il secondo anno si svolgerà lì. È inaccettabile: i ragazzi continueranno a rinunciare a laboratori e biblioteca" denunciano i genitori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori al Salvemini, genitori infuriati: "Un altro anno nella succursale?. Meglio il trasferimento in massa"

