Sindaci concordi | sì alla fusione Parola ai cittadini

I sindaci di Lambrugo e Lurago d’Erba sono già d’accordo sulla fusione, ma ora la parola passa ai cittadini attraverso un referendum decisivo. Questa scelta rappresenta un’opportunità unica di superare i campanilismi e creare un Comune più grande, con risorse statali che garantiranno un futuro più stabile e prospero. Davide Colombo e Flavio Mauri sottolineano: "È il momento di fare una scelta coraggiosa per il bene della comunità."

I due sindaci sono già d’accordo, ma adesso la parola sulla fusione tra Lambrugo e Lurago d’Erba passerà ai cittadini chiamati a decidere, con un referendum, se sono disposti a mettere da parte i campanilismi per ottenere un Comune più grande e una dote economica garantita dallo Stato che permetterà di affrontare con più serenità gli anni a venire. "Una decisione che porterà vantaggi – sottolineano Davide Colombo e Flavio Mauri, rispettivamente alla guida di Lurago d’Erba e Lambrugo – la scelta dovrà però essere condivisa con i cittadini. Le nostre amministrazioni hanno concordato l’avvio dell’iter di fusione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sindaci concordi: sì alla fusione. Parola ai cittadini

In questa notizia si parla di: cittadini - sindaci - fusione - parola

Referendum, Prc: “I sindaci scrivano ai cittadini” - Il Referendum promosso dal PRC chiede ai cittadini di esprimersi su questioni cruciali e coinvolge direttamente anche i sindaci, invitandoli a sensibilizzare le comunità.

FUSIONE PESCARA, MONTESILVANO E SPOLTORE: BASTA CON LA LAGNA! Questa mattina leggendo il giornale sono caduta dalla sedia. Alcuni sindaci tornano alla carica per chiedere un altro rinvio: vogliono spostare al 2029 la data della fusione tra P Vai su Facebook

Sindaci concordi: sì alla fusione. Parola ai cittadini; Fusione tra Lurago d’Erba e Lambrugo. Referendum ok: verdetto in primavera; In provincia di Como nasce un nuovo Comune da quasi 8mila abitanti: fusione, cittadini al voto.

Sindaci concordi: sì alla fusione. Parola ai cittadini - Le due amministrazioni comunali hanno avviato l’iter burocratico, la decisione dovrà essere sottoposta a un referendum ... ilgiorno.it scrive

In provincia di Como nasce un nuovo Comune da quasi 8mila abitanti: fusione, cittadini al voto - Un incontro tra i sindaci Davide Colombo (Lurago) e Flavio Mauri (Lambrugo), avvenuto lo scorso 1° luglio, ha ... Da comozero.it