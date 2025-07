Stangata per gli italiani in vacanza | servono 700 euro in più

L'estate è finalmente arrivata, portando con sé il desiderio di relax e avventure. Tuttavia, una brutta notizia rischia di mettere in ombra la gioia delle vacanze: gli italiani dovranno spendere oltre 700 euro in più rispetto agli anni passati a causa degli aumenti ovunque. Un salasso che mette a dura prova i budget e la voglia di partire. È tempo di capire come affrontare questa sfida senza rinunciare al meritato riposo.

Brutte notizie per gli italiani, la vacanza estiva diventa un salasso: aumenti ovunque, serviranno oltre 700 euro in più! L'estata è finalmente arrivata, e pure in maniera abbastanza prepotente. Fa un caldo asfissiante in tutta l'Italia, e la voglia di andare in ferie aumenta giorno dopo giorno. Molti hanno già prenotato le loro vacanze con.

