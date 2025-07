Santana che notte di festa L’onda di Woodstock arriva fin sotto il palco del Summer

Un viaggio nel tempo e nello spirito di Woodstock, rivissuto sotto il cielo di Lucca. Santana, con la sua magia, ha trasformato il Summer Festival in un’onda di festa che unisce generazioni, emozioni e ricordi indimenticabili. Ieri sera, tra i settemila cuori presenti, si è scritto un nuovo capitolo di pura musica e passione. È stato un concerto che resterà nel cuore di tutti, un’esperienza che invita a chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare...

di Paolo Ceragioli Lucca Chiudere gli occhi e sentirsi a Woodstock, 1969, anche se non c’eravamo. Santana è questo, anche nel 2025, anche qui al Lucca Summer Festival. Ieri sera, davanti a settemila fan di ogni età, anche se, come è giusto, prevalevano i capelli bianchi, circa cento minuti di musica sono stati un condensato di emozioni: gioia, divertimento, nostalgia, piacere. Ballare a ritmi latini e apprezzare soprattutto lei, quella chitarra elettrica che continua a far sognare. Il via allo show è un fuoco di fila che stenderebbe chiunque: “Soul Sacrifice“, “Jingo“, “Evil ways“, “Black magic woman“ e “Oye como va“, che fa ripensare all’indimenticabile maestro Tito Puente, protagonista nel “Latin crossing“ con Steve Winwood e Arturo Sandoval, della prima edizione del Summer nel 1998. 🔗 Leggi su Lanazione.it