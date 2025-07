144 dipendenti sospesi per le critiche a Trump Lui | A New York vogliono un comunista non lo permetterò

In un clima di crescente tensione politica, 144 dipendenti dell’agenzia per l’ambiente negli USA sono stati sospesi per aver firmato una dichiarazione di dissenso contro l’amministrazione Trump. La protesta denuncia il rischio di politicizzazione e il ridimensionamento dei finanziamenti alle scienze climatiche, ambientali e sanitarie. Mentre il presidente attacca Zohran, il dibattito su libertà e tutela delle istituzioni si fa sempre più acceso.

L’agenzia per l’ambiente Usa ha sospeso 144 dipendenti che avevano firmato una dichiarazione di dissenso nei confronti dell’amministrazione Trump. La dichiarazione, resa pubblica lunedì, sosteneva che l’agenzia fosse stata politicizzata da Trump. I dipendenti hanno protestato per l’indebolimento dei finanziamenti e del sostegno federale alla scienza climatica, ambientale e sanitaria. Intanto il presidente degli Stati Uniti attacca Zohran Mamdani, il candidato democratico a sindaco di New York: «Vogliono eleggere un comunista che distruggerà la città. Non lo permetterò». E torna a chiedere il Nobel per la pace. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: dipendenti - trump - sospesi - critiche

A Washington boom di studi legali per difendere i dipendenti pubblici licenziati da Trump - A Washington si assiste a un incremento di studi legali dedicati alla difesa dei dipendenti pubblici licenziati da Trump.

144 dipendenti sospesi per le critiche a Trump. Lui: «A New York vogliono un comunista, non lo permetterò; Trump licenzia 2mila dipendenti UsAid. Agenzie governative contro Musk; Biden torna e critica Trump: Tanti danni e distruzione.

144 dipendenti sospesi per le critiche a Trump. Lui: «A New York vogliono un comunista, non lo permetterò» - Il tycoon all'attacco di Mamdani L'articolo 144 dipendenti sospesi per le critiche a Trump. Segnala msn.com

Usa, Trump licenzia 2mila dipendenti UsAid. Agenzie in rivolta: 'Non rispondete a Musk' - Sky TG24 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa, Trump licenzia 2mila dipendenti UsAid. tg24.sky.it scrive