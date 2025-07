Zaniolo si dichiara colpevole di aver aggredito due canteranos de la Roma

Il mondo del calcio è scosso da una recente rivelazione: Nicol Zaniolo si è dichiarato colpevole di aver aggredito due giovani della Roma nello spogliatoio "Viola Park". A 26 anni, l’attaccante ha scelto di affrontare le conseguenze di quel gesto, riconoscendo i fatti e accettando una multa di 15.000 euro. Tra polemiche e riflessioni, questo episodio apre un capitolo delicato sulla gestione delle emozioni nel calcio professionistico.

2025-07-03 19:15:00 Il web è in trepidazione: Un mese dopo uno scandalo che ha scosso il “calcio”, Nicol Zaniolo si è dichiarato colpevole di aver aggredito due Canteranos de la Roma il 25 maggio Nello spogliatoio “Viola Park”, la città sportiva del Fiorentina. L’attaccante da 26 anni ha raggiunto un accordo con il Procuratore federale per riconoscere i fatti e accettare il pagamento di una multa di 15.000 euro. Inoltre, durante l’interrogatorio, il calciatore ha mostrato il suo rammarico per il suo modo di recitare dopo aver ricevuto provocazioni dai giocatori di “Giallorossi”. Il procuratore incaricato del caso ha anche respinto la versione della Roma, in cui ha assicurato che l’attaccante ha colpito il Canteranos. 🔗 Leggi su Justcalcio.com