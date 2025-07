L’esclusione dalla Zls? Un errore politico grave

L’esclusione di Portomaggiore dalla Zona Logistica Semplificata rappresenta un grave errore politico che rischia di frenare lo sviluppo economico della comunità. Marcello Grilanda, consigliere comunale di Forza Italia, sottolinea come il comune meriti le stesse opportunità già concesse ad altri territori, evidenziando l’urgenza di correggere questa decisione. Attualmente, ne...

"Portomaggiore merita le stesse opportunità di sviluppo economico già riconosciute ad altri comuni del territorio. L'esclusione dalle Zls è un errore politico che va corretto al più presto". A dirlo è Marcello Grilanda (foto), consigliere comunale di Forza Italia e membro dell'Unione Valli e Delizie, intervenendo con una nota dai toni critici dopo le recenti dichiarazioni della consigliera regionale Marcella Zappaterra sul tema. Attualmente ne fanno parte i comuni di Argenta e Ostellato, ma non Portomaggiore, che secondo Grilanda ha pari – se non maggiori – motivazioni per essere incluso nel perimetro.