Casa Tosarelli rinasce per aiutare i disabili

Casa Tosarelli rinasce per offrire un futuro più inclusivo ai disabili di Castenaso. Un progetto ambizioso, finanziato dalla Regione e sostenuto da Fondazione Helpida, che trasformerà lo spazio in un punto di riferimento innovativo e condiviso. Con un metodo di co-progettazione inedito per il territorio, questa rinascita rappresenta un passo importante verso un’umanità più solidale e accessibile. La nuova Casa Tosarelli diventerà presto un simbolo di speranza e integrazione.

Casa Tosarelli, un nuovo spazio per sostenere i disabili. Sono partiti i lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio donato al Comune in via Tosarelli. Finanziato dalla Regione e con un contributo di Fondazione Helpida, ospiterà servizi per persone con disabilità studiati con un metodo di co-progettazione inedito per Castenaso. Sono già partiti a Villanova i lavori sull’ormai ex Casa Tosarelli, al civico 378 dell’omonima via. L’edificio, di proprietà comunale dopo la donazione ricevuta per usi sociali, sarà appunto destinato a favore delle persone disabili. Questo sia nel rispetto delle volontà espresse dalle sorelle Ebe ed Eda Tosarelli, espresse nell’atto di donazione, sia per moltiplicare le opportunità di inclusione per cittadini e cittadine con fragilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casa Tosarelli rinasce per aiutare i disabili

