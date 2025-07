Lavori la frazione cambia look Investimento da 420mila euro

Mezzogoro si rinnova grazie a un investimento di 420mila euro, che trasformerà radicalmente i suoi ingressi principali. Lavori in corso prevedono la realizzazione di un chilometro di marciapiedi lungo via Bengasi, via per Ariano e via Piave, migliorando sicurezza e accessibilità. Questa importante iniziativa rappresenta un passo decisivo verso lo sviluppo e il decoro della frazione codigorese, portando nuova vita e funzionalità al cuore del paese.

Mezzogoro migliora il proprio look con un investimento di 420mila euro e lo fa soprattutto nei due ingressi principali della frazione codigorese. Sono in corso d’opera la realizzazione di un chilometro di marciapiedi che per l’entrata da Codigoro interesserà via Bengasi e dalla parte opposta la via per Ariano. Sarà interessato anche un tratto di marciapiede lungo via Piave. Il cantiere è cominciato alcuni giorni fa e per la conclusione nel bando di gara sono previsti 200 giorni lavorativi. "Penso, se non ci saranno imprevisti – spiega Stefano Adami, assessore con delega per Mezzogoro – che a settembre potrebbero essere già conclusi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavori, la frazione cambia look. Investimento da 420mila euro

In questa notizia si parla di: frazione - look - investimento - 420mila

Giro d'Italia 2025, succede di tutto nella sesta tappa: vince Groves fra diluvio, maxi caduta e frazione neutralizzata. Classifica immutata - Il Giro d'Italia 2025 riserva sorprese incredibili nella sesta tappa, segnata da un intenso maltempo e un terreno difficile.

Lavori, la frazione cambia look. Investimento da 420mila euro.

Lavori, la frazione cambia look. Investimento da 420mila euro - Mezzogoro migliora il proprio look con un investimento di 420mila euro e lo fa soprattutto nei due ingressi principali ... Secondo msn.com

Selegas, importanti investimenti per riqualificare la frazione Seuni - Selegas, importanti investimenti per riqualificare la frazione Seuni. Si legge su unionesarda.it