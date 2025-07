Notte Rosa due giorni di festa e un sito nuovo per il turismo

Notte Rosa si prepara a brillare ancora di più, con due giorni di festa e un sito innovativo dedicato al turismo. L’evento, frutto di entusiasmo e sinergia tra amministrazione e operatori locali, ha visto coinvolti balneari, albergatori, ristoratori e commercianti in una riunione strategica per rafforzare l’immagine della nostra città. Una rivoluzione che promette di valorizzare ogni angolo e attrarre visitatori da tutta Italia. La nuova iniziativa rappresenta un passo avanti decisivo verso un turismo più dinamico e coinvolgente.

entusiasmo e sinergia nella riunione con le categorie convocata dall'amministrazione comunale e svolta dall'assessore al turismo, e al commercio, Giampiero Marcattili. Una quarantina di operatori tra balneari, albergatori, ristoratori, commercianti e gestori di chalet si sono riuniti mercoledì scorso per un doppio appuntamento fondamentale: da un lato la presentazione della nuova edizione della Notte Rosa, dall'altro il rilancio del sito turistico cittadino. Il cuore dell'incontro è stato proprio l'evento simbolo dell'estate: la Notte Rosa.

