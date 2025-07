accoltella moglie e figlioletta condannato a 11 anni e 8 mesi

Una tragedia familiare che scuote profondamente la nostra comunità: Kamal Ennouri, condannato a oltre 11 anni di reclusione, ha compiuto atti di violenza inaudita contro la sua stessa famiglia. La sentenza riflette la gravità di un gesto che ha lasciato ferite profonde e domande sul supporto sociale e sulla prevenzione di tali tragedie. Un episodio che ci invita a riflettere sull'importanza di intervenire tempestivamente per proteggere le vittime.

"Se non vieni subito qui ti taglio la gola". Disse questo Kamal Ennouri alla moglie prima di inseguirla con un coltello in camera e ferirla con 18 fendenti, colpendola anche mentre era nascosta sotto il letto per salvarsi da quella violenza inaudita, proteggendo la figlia di pochi anni anche lei rimasta ferita dai colpi del padre. Ieri il 35enne marocchino è stato condannato a 11 anni e 8 mesi di carcere, beneficiando dello sconto di pena dovuto alla scelta del rito abbreviato. Un fatto di sangue che tutti ricordano nella piccola comunità di Tuoro sul Trasimeno dove il 14 giugno 2024, all’interno della abitazione di famiglia lungo la via principale che conduce al centro del borgo, ha tentato di uccidere la donna di 34 anni da cui si stava di fatto separando, causandole lesioni gravissime con i colpi di coltello di cui alcuni al polmone facendolo collassare e all’intestino perforandolo in più punti e poi al seno, sfregiandola per sempre. 🔗 Leggi su Lanazione.it