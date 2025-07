’Mosaico di notte’ Oggi visita guidata al Mar e tour nei monumenti Unesco

Scopri l'incanto di Ravenna sotto le stelle con il Mosaico di Notte! Ogni venerdì fino al 5 settembre, il Mar e i monumenti UNESCO si illuminano di magia, offrendo un’esperienza unica tra arte e storia. Le sale del Museo d'Arte si trasformano in un luogo intimo e suggestivo, rendendo ogni visita guidata un momento indimenticabile. Prepara i tuoi sensi per un viaggio notturno tra meraviglie nascoste e atmosfere suggestive.

Nell’ambito dell’evento Mosaico di Notte, tutti i venerdì a partire da oggi e fino al 5 settembre, a Ravenna si svolgeranno varie iniziative. Sarà anche un’occasione per vivere il Mar, Museo d’Arte della città di Ravenna, in un momento speciale e insolito: con il calare della sera, le sale del museo si trasformano in un luogo intimo e raccolto, dove la visita guidata acquista un ritmo nuovo, più lento, più coinvolgente. Accompagnati da una guida esperta, i visitatori potranno immergersi nella collezione di mosaici contemporanei: un percorso che racconta l’evoluzione di una tecnica antichissima, capace di rinnovarsi e ispirare generazioni di artisti, dalle avanguardie del Novecento fino ai linguaggi più attuali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Mosaico di notte’. Oggi visita guidata al Mar e tour nei monumenti Unesco

