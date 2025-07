Terre Roveresche, tutti pazzi per i ’Circuito Folk’.

Terre Roveresche si prepara a vivere una serata indimenticabile, tutta all’insegna della musica e della buona compagnia. I ‘Circuito Folk’, tra le band più amate dell’entroterra fanese, celebrano i loro 20 anni con un evento speciale presso il ristorante dancing Montecucco, dove l’atmosfera sarà infuocata da DJ set, ospiti a sorpresa e un ricco buffet. Non perdere questa festa unica: ti aspettiamo per divertirci fino a notte fonda!

Cresce l’attesa per l’evento organizzato da una delle band musicali più iconiche dell’entroterra fanese: i ‘Circuito Folk’, che per festeggiare i propri 20 anni di attività hanno organizzato una serata speciale negli spazi esterni del ristorante dancing Montecucco di Terre Roveresche, in programma per domani dalle 18 fino a tarda notte. Dj set, ospiti a sorpresa, ricca cena a buffet (a 30 euro per gli adulti e 15 euro da 12 in anni in giù) sono alcuni degli ingredienti della serata, arricchita anche da animazioni per bambini con giochi, gonfiabili, trucca bimbi e zucchero filato e poi dall’attesissimo concerto dei ‘Circuito Folk’ che dalle 22 scalderanno le vene dei propri tanti estimatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it