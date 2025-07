Sicurezza pattuglie a piedi della polizia locale

Tornano i servizi serali appiedati della polizia locale dal primo luglio al 31 agosto: i vigili urbani saranno presenti tuti i giorni dalle 20 all'1,30 del giorno successivo con lo scopo di monitorare il territorio a favore della sicurezza, lungomare e centro in particolare. E' la novità di maggior rilievo prevista dal piano sulla sicurezza che è stato varato proprio per l'estate: "Vogliamo ringraziare gli agenti per il lavoro che svolgono quotidianamente per il controllo del territorio e per la prevenzione – dice l'assessore alla Sicurezza Marco Tombolini –. Il servizio di vigili appiedati prevede un anche un aumento del numero degli stessi agenti fino a settembre".

