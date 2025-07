Feste Gianluca Gotto barzellette e musica | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia si accendono i cuori con un mix irresistibile di eventi: dal festival della paella e sangria all’estivo Spritz&Burger di Albino, al live di Gianluca Gotto al Lazzaretto, fino alle note jazz di Franky Rain all’Essenziale Bar. Tra feste, cinema all’aperto e sagre, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Vuoi scoprire come vivere al meglio questa serata? Ecco tutto ciò che devi sapere!

Il festival della paella e della sangria all'estivo Spritz&Burger di Albino, Gianluca Gotto al Lazzaretto, il concerto al sax di Franky Rain all'Essenziale Bar di via Camozzi a Bergamo, musica a ChorusLife, la festa alla Madonna della Castagna, il cinema all'aperto all'Arena Santa Lucia e all'Esterno Notte a Bergamo, la sagra del pesce a Riva di Solto, tante feste, le barzellette col Morot a Locate Bergamasco, la musica anno 9000 ad Almenno San Salvatore e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 4 luglio. BERGAMO Stasera alle 18 al foyer del Teatro di Loreto, a Bergamo, andrà in scena "Cappuccetti matti", spettacolo di narrazione con la Compagnia Pandemonium Teatro; di Tiziano Manzini, con Flavio Panteghini e Giulia Manzini.