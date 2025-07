Se la terra produce ciò che vuole lo chef Il progetto di Riccagioia

Nel cuore delle colline pavesi, Riccagioia si trasforma in una fucina di innovazione culinaria, dando vita a progetti rivoluzionari come CI242, un prodotto che lo chef desidera e che potrebbe cambiare il volto del nostro cibo. Questa piccola realtà si distingue per la sua ambizione: coltivare erbe e verdure su indicazione dello chef e sperimentare alimenti unici, mai visti prima sul mercato. La rivoluzione gastronomica parte da qui.

Costa è un minuscolo comune sulle colline pavesi. Da questo piccolo borgo è partita una vera e propria rivoluzione copernicana della ristorazione nel nostro Paese. Saranno infatti prodotti erbe e verdure su indicazione diretta dello chef e, in futuro attraverso una sperimentazione scientifica accurata, saranno creati alimenti che non si trovano sul mercato. Culla di questa innovazione la tenuta di Riccagioia: azienda agricola, di proprietà di Regione Lombardia, con 54 ettari di terreno e ventimila mq di immobili. Da qualche mese l'azienda è gestita da Fondazione Riccagioia di cui fanno parte ERSAF (Ente Regionale per i servizi all'agricoltura e alle Foreste di Regione Lombardia) e RURALL (società che fa capo a Bonifiche Ferraresi).

