Sparks il debutto tra le scintille | Vedrete ci faremo perdonare Moroder? È stato il nostro maestro

Gli Sparks sono pronti a conquistare Milano con il loro spettacolo esplosivo! Dopo anni di successi e un tour epico per il loro 26° album “Mad!”, i fratelli Ron e Russell Mael portano la loro energia unica agli Arcimboldi. La loro storia, fatta di aneddoti e momenti iconici, culmina nel debutto milanese, dove promettono di farci dimenticare ogni ritardo con una performance indimenticabile. Preparatevi a vivere uno spettacolo senza precedenti!

"Scusate il ritardo di questo debutto, ma ci faremo perdonare con un grande spettacolo" assicurano gli Sparks. C’è voluto il tour di “Mad!”, 26° album in studio di una carriera iniziata nel ‘71, per convincere i fratelli Ron e Russell Mael a mettere Milano nella loro agenda e sbarcare agli Arcimboldi martedì prossimo. Nel curriculum un demenziale blitz televisivo dell’83 a “Domenica In” finito a torte in faccia davanti ad un esterrefatto Pippo Baudo (per presentare, fra l’altro, un album di valore quale “In outer space”) e tre concerti nel 2015 a Genova, Catania e Treviso coi FFS, la band messa in piedi assieme ai Franz Ferdinand. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sparks, il debutto tra le scintille: "Vedrete, ci faremo perdonare.... Moroder? È stato il nostro maestro"

