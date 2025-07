Fermata Assago cantieri in partenza Nuovi attraversamenti e ingressi

Grandi novità in arrivo per i pendolari di Assago: con i lavori in corso per le passerelle e i nuovi ingressi, il collegamento tra Milano e Cortina 2026 si fa più accessibile e confortevole. Opere attese da anni, pronte a rivoluzionare il modo di spostarsi, semplificando il tragitto quotidiano. Con queste innovazioni, Assago si prepara ad un futuro più smart e sostenibile, migliorando la qualità della vita di tutti i viaggiatori.

Milano-Cortina 2026: al via i lavori per il rifacimento delle pavimentazioni delle passerelle delle due fermate di Assago e del nuovo ingresso per la stazione Milanofiori-Forum al piano banchina. Opere attese da anni che renderanno ancora più agevole l'uso dei mezzi pubblici. Un nuovo ingresso a raso per facilitare il tragitto dei pendolari e il rifacimento di tutta la pavimentazione delle passerelle pedonali della fermata M2 "Assago-Milanofiori Forum". Sono queste le importanti novità che il Comune di Milano ha approvato, recependo le continue sollecitazioni del Comune di Assago, concludendo così un intervento – quello per le opere accessorie del prolungamento della Metropolitana Milanese ad Assago – che risale al dicembre del 2017.

