È protesta a Malpensa Gli addetti alle pulizie | speculano sui buoni pasto

pulizie ha deciso di scendere in piazza, accusando alcuni datori di lavoro di speculare sui buoni pasto. Mentre i voli decollano e atterrano sotto un sole estivo, la tensione si fa sentire tra chi lavora silenziosamente per mantenere l’aeroporto funzionante: un’immagine complessa che svela le due facce di Malpensa, tra passione per il viaggio e battaglie per i diritti. La protesta degli addetti alle pulizie apre un capitolo importante sulla dignità del lavoro.

Le due facce di Malpensa: da una parte lo scalo sempre più immerso nel clima estivo, affollato di passeggeri, in coda ai check-in, pronti a partire per le vacanze, dall'altra i lavoratori che protestano per ottenere il rispetto dei diritti acquisiti, in questo caso l'erogazione dei buoni pasto e il trattamento del lavoro domenicale, contro il dimezzamento della maggiorazione. È quanto si è visto in aeroporto dove il personale addetto alle pulizie, la maggior parte lavoratrici, ha dato vita ad un corteo di protesta, con cartelli e fischietti, per farsi sentire, promosso da Filcams Cgil Varese e dal sindacato di base Adl.

