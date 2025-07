Modena City Ramblers & Folkstone Stesso palco identica passione

Sarà un doppio viaggio tra tradizione e ribellione, un’occasione imperdibile per gli appassionati di folk e musica dal vivo. Modena City Ramblers e Folkstone, due band iconiche del panorama italiano, si uniscono in un evento che promette emozioni forti e sonorità coinvolgenti. Preparati a vivere una serata indimenticabile, dove la passione per la musica si trasforma in energia pura. Non perdere questa straordinaria occasione di ascoltare dal vivo due leggende insieme!

A unirli sono la passione per le sonorità folk e l’energia che portano in concerto. Stavolta sul palco ci saliranno assieme, per un evento unico che vedrà andare a braccetto due delle band italiane più amate da chi bazzica i circuiti del combat-folk. Stasera il Carroponte di Sesto San Giovanni ospiterà la prima data insieme di Modena City Ramblers & Folkstone, protagonisti sullo stesso palco, co-headliner dello spettacolo. "Sarà un doppio concerto a tutti gli effetti - racconta Davide Dudu Morandi, cantante dei Modena -. Con i Folkstone non ci eravamo mai incontrati prima in un live. Ci siamo conosciuti in studio per registrare un brano del loro disco "Natura Morta", ci siamo trovati molto bene e da lì è nata l’idea di fare qualcosa dal vivo insieme: oggi la cosa prenderà forma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Modena City Ramblers & Folkstone . Stesso palco, identica passione

In questa notizia si parla di: modena - folkstone - palco - city

Modena City Ramblers e Folkstone insieme sul palco: il 4 luglio 2025 grande evento folk-rock al Carroponte di Milano - Preparati a vivere una serata indimenticabile il 4 luglio 2025 al Carroponte di Milano: Modena City Ramblers e Folkstone si uniscono sul palco per un evento folk rock che farà vibrare le emozioni di tutti gli appassionati.

Modena City Ramblers & Folkstone – Live Il 4 Luglio Al @Carroponte Di Sesto San Giovanni Modena City Ramblers & Folkstone, protagonisti sullo stesso palco, co-headliner della stessa serata. Il prossimo 4 luglio è in programma una folk night che si prospet Vai su Facebook

Modena City Ramblers & Folkstone . Stesso palco, identica passione; Folkstone: assieme ai Modena City Ramblers il 4 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano).; FOLKSTONE: una data al Carroponte di Milano con i MODENA CITY RAMBLERS.

Modena City Ramblers & Folkstone . Stesso palco, identica passione - Stavolta sul palco ci saliranno assieme, per un evento unico che vedrà andare a braccetto due delle band italiane pi ... Si legge su ilgiorno.it

Modena City Ramblers, al Carroponte un live coi Folkstone - I Modena City Ramblers saranno protagonisti, il prossimo 4 luglio, di uno speciale live coi Folkstone al Kozel Carroponte di Milano. Lo riporta spettakolo.it