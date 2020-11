Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci | un loro amico svela la verità su quello che è accaduto in Sardegna VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 29 novembre 2020)dà della scroccona aLunedì notte, dopo la lunga diretta su Canale 5,ha avuto un’accesa discussione condandole pure della scroccona. A quel punto l’ex fidanzata di Francesco Monte è sbottata contro la soubrette calabrese dicendo che lei è una snob. Ma davvero l’influencer chiede dei favori per delle cene e viaggi gratis? Sembra proprio di no perché a confermare la sua versione al Grande Fratello Vip 5 è arrivato uncheha in comune l’ex moglie di Flavio Briatore. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato l’uomo sui suoi canali social. Unoin comune con lascagiona ...