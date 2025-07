Meteo | da lunedì torna il caldo africano temperature fino a 38 gradi

Preparatevi a vivere un'ondata di calore intensa: da lunedì, infatti, il ritorno dell’anticiclone africano farà schizzare le temperature fino a 38 gradi, ponendo fine alla breve fase più fresca. Lorenzo Tedici di iLMeteo.it conferma che l'estate tornerà prepotentemente, portando con sé giornate bollenti e soleggiate. È il momento di prepararsi a godersi l’ultima intensa ondata di caldo prima di un possibile refrigerio autunnale.

