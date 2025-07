Ingiurie umiliazioni e minacce ai bimbi dell’asilo | sospese tre maestre della scuola per l'infanzia

Un'inquietante vicenda scuote la comunità di Polesella: tre maestre dell’asilo sono state sospese dopo emergono dettagli sconvolgenti di ingiurie, umiliazioni e minacce rivolte ai bambini. Riprese clandestine hanno svelato un grave episodio di maltrattamenti, portando il gip a disporre l’interdizione dal lavoro per un anno. La sicurezza dei più piccoli è un diritto inalienabile e questa vicenda solleva importanti domande sulla tutela e vigilanza nelle strutture educative. Continua a leggere.

Le tre maestre di 58, 61 e 44 anni incastrate da riprese audio-video che sono andate avanti per 30 giorni presso la scuola per l'infanzia di Polesella, in provincia di Rovigo. Per le tre maestre il gip ha adottato l'interdizione dal lavoro per un anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: maestre - scuola - infanzia - ingiurie

