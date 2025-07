Il mare di Siponto e Manfredonia torna balneabile | divieto ancora in vigore solo in prossimità del fiumicello

Il mare di Siponto e Manfredonia torna a essere balneabile, offrendo nuovamente relax e divertimento ai visitatori. La revoca del divieto temporaneo di balneazione, che interessava il tratto tra il molo di levante e quello del porto industriale, segna un passo importante verso la piena fruibilità delle nostre splendide coste. L’unica eccezione rimane in prossimità del fiumicello, dove il divieto resta ancora in vigore, garantendo la sicurezza di tutti.

È stato revocato il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di costa compreso tra il molo di levante e il molo del porto industriale, precedentemente interdetto per superamento dei parametri microbiologici rilevati. La revoca si estende anche al tratto costiero di Siponto, fatta eccezione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

