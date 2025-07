Autopsia Chiara Poggi video online | il Garante blocca tutto e avverte i media

Il Garante della Privacy interviene decisamente contro la diffusione non autorizzata di immagini dell’autopsia di Chiara Poggi online, bloccando immediatamente i contenuti e avvertendo i media del rischio legale. Questa azione sottolinea l’importanza di rispettare la dignità delle persone coinvolte e di tutelare la privacy in un’epoca dove l’informazione digitale corre veloce. La questione evidenzia come la legge debba sempre essere al passo con le sfide della condivisione online.

Il Garante della privacy ha adottato, d’ufficio e in via d’urgenza, un provvedimento di blocco nei confronti di una persona che sta rendendo disponibile online, a pagamento, un video contenente le immagini dell’ autopsia di Chiara Poggi. Con lo stesso provvedimento, l’Autorità avverte i media e i siti web che l'eventuale diffusione delle immagini risulterebbe illecita in quanto in contrasto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Autopsia Chiara Poggi, video online: il Garante blocca tutto e avverte i media

In questa notizia si parla di: autopsia - chiara - poggi - garante

Garlasco, dal Fruttolo alle impronte: l’incognita dei reperti ‘degradati’ o ‘leggibili’ 18 anni dopo. “Chiara si è difesa?”: cosa diceva l’autopsia - Diciotto anni dopo il delitto di Garlasco, la scena del crimine e i reperti tornano al centro di un’indagine che mette in discussione le testimonianze e le prove raccolte.

Dal Garante della Privacy stop alle immagini dell'autopsia di Chiara Poggi: "Un soggetto sta rendendo disponibile online, a pagamento, un video. Lesione gravissima della dignità della vittima e dei familiari" #ANSA Vai su X

Garlasco, video dell'autopsia di Chiara Poggi sul web a pagamento: scatta blocco; ++ Garante Privacy, stop immagini autopsia Chiara Poggi ++; Chiara Poggi, le immagini dell'autopsia offerte a pagamento. L'ira del Garante privacy: «Nessuno le pubblichi».

Chiara Poggi, in vendita online il video dell'autopsia: il Garante ferma l'orrore - Il video dell'autopsia sul corpo di Chiara Poggi messe online a pagamento. msn.com scrive

Online il video dell'autopsia di Chiara Poggi, il Garante della Privacy blocca la diffusione - Il Garante della privacy ha adottato, d'ufficio e in via d'urgenza, un provvedimento di " blocco nei confronti di un soggetto che sta rendendo disponibile online, a pagamento, un video contenente le ... Come scrive rainews.it