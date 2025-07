Wimbledon 2025 Sinner-Alcaraz per la storica finale | è l’episodio numero 13 nella nuova era del tennis

Wimbledon 2025 si prepara a scrivere un nuovo capitolo leggendario con la storica finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Questa sfida, la dodicesima tra i due campioni, rappresenta l'apice di una rivalità che sta rivoluzionando il mondo del tennis. Con uno scontro già ricco di emozioni e colpi di scena, tutto è pronto a essere scritto nella storia, lasciando il pubblico incantato e in attesa di scoprire chi emergerà vincitore in questa epica battaglia.

Londra – Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, 13esimo episodio. La finale di Wimbledon 2025 in programma domenica 13 luglio – in diretta tv su Tv8 anche in chiaro e in streaming dalle 17 – è la nuova puntata di una rivalità che sta segnando la nuova epoca del tennis. L’azzurro e lo spagnolo si sono affrontati 12 volte in carriera. Alcaraz conduce 8-4 nei duelli e ha vinto gli ultimi 5 match disputati. Quest’anno, il numero 1 e il numero 2 del mondo si sono incontrati in due finali. A Roma, Alcaraz ha vinto in 2 set contro un avversario appena rientrato nel circuito dopo uno stop di 3 mesi. Un mese fa, a Parigi, l’epilogo del Roland Garros. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Jannik Sinner ha sconfitto in tre set (6-3, 6-3, 6-4) il rivale serbo Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon: per la prima volta, il numero uno al mondo accederà alla finale. Domenica 13 luglio l'azzurro affronterà nuovamente lo spagnolo Carlos Alcaraz.

WIMBLEDON | Sinner si è qualificato per la finale del torneo di Wimbledon dove affronterà Alcaraz. Il numero 1 al mondo ha battuto Djokovic in tre set, col punteggio di 6-3, 6-3, 6-4.

