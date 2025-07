Bandiera Blu al via la prima fase del progetto | 12 postazioni già attrezzate

La Bandiera Blu torna a brillare sul litorale messinese, segnando l'inizio di un progetto ambizioso: 12 postazioni attrezzate per garantire sicurezza e comfort. Questo primo step rappresenta un passo importante verso la valorizzazione delle spiagge libere, promuovendo un turismo sostenibile e accessibile a tutti. Il ritorno alla vita del mare diventa così più sicuro e piacevole, rafforzando il ruolo di Messina come protagonista delle mete balneari eccellenti.

Il litorale messinese torna protagonista grazie alla prima fase del progetto Bandiera Blu, avviato dal Comune di Messina in collaborazione con Messina Social City, con l’obiettivo di valorizzare e rendere sempre più fruibili le spiagge libere, attraverso interventi mirati che coniugano sicurezza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: bandiera - prima - fase - progetto

Formia per la prima volta riceva la Bandiera Blu, il sindaco: “Un riconoscimento importante che ci valorizza” - Formia festeggia un traguardo significativo: per la prima volta ha ottenuto la Bandiera Blu, un riconoscimento che ne valorizza le spiagge.

Bandiera Blu, al via la prima fase del progetto: 12 postazioni già attrezzate https://ift.tt/DMeu39S https://ift.tt/nvmMFjl Vai su X

Grande festa per la chiusura del centro estivo “Donaké – il dono di sé”, promosso dalla Parrocchia con il prezioso sostegno dell’Amministrazione comunale. Un progetto pensato per accompagnare bambini e ragazzi per quasi un mese, guidato dal filo condutt Vai su Facebook

Messina: al via la prima fase del progetto Bandiera Blu; Messina, Bandiera Blu: 12 postazioni attrezzate già operative per un litorale più sicuro e inclusivo; Il progetto Bandiera ha coinvolto 120 giovani: a settembre lo spettacolo in piazza Torre di Berta.

Bandiera Blu, installate le prime 12 postazioni - Ognuna avrà torretta di salvataggio, pattino e assistenti bagnanti. Come scrive msn.com

Bandiera blu: 12 postazioni attrezzate sul litorale cittadino - “Il litorale messinese torna protagonista grazie alla prima fase del progetto Bandiera Blu, avviato dal Comune di Messina in collaborazione con Messina Social City, con l’obiettivo di valoriz ... Riporta letteraemme.it