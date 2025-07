Cina | Tombe imperiali Xixia iscritte come sito del patrimonio mondiale UNESCO

Le Tombe imperiali Xixia, testimonianza affascinante della raffinata cultura cinese e patrimonio storico di grande valore, sono state recentemente inserite nella prestigiosa lista del patrimonio mondiale UNESCO durante la 47ª sessione a Parigi. Questo riconoscimento non solo celebra la loro importanza artistica e storica, ma anche il ruolo cruciale che giocano nel preservare la memoria di una dinastia leggendaria. Un passo avanti che rafforza l’orgoglio culturale della Cina e invita a scoprire un tesoro nascosto del passato.

Le Tombe imperiali Xixia della Cina sono state iscritte nella Lista del patrimonio mondiale ieri durante la 47esima sessione del Comitato del patrimonio mondiale dell'UNESCO, tenutasi a Parigi, in Francia. Con questa aggiunta, il numero totale dei siti del patrimonio mondiale in Cina ha raggiunto quota 60. Le Tombe imperiali Xixia sono un insieme di siti sepolcrali imperiali risalenti alla dinastia Xixia (Xia Occidentale, 1038-1227), fondata dal popolo Tangut nella Cina nord-occidentale tra l'XI e il XIII secolo. Estendendosi su una superficie di quasi 40 chilometri quadrati, il sito comprende quattro tipi di resti architettonici: 9 mausolei imperiali, 271 tombe subordinate, un complesso architettonico settentrionale che copre 0,05 chilometri quadrati, e 32 opere di controllo delle inondazioni.

