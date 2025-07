Arriva il galateo dei musei per i maleducati dell’arte | dalle fotografie al tempo per la ‘contemplazione’ ecco cosa prevedono le 11 regole

Arriva il nuovo galateo dei musei, pensato per i “maleducati dell’arte” e le mani troppo impulsive. Dopo gli ultimi incidenti che hanno coinvolto opere di inestimabile valore, “Libreriamo” ha raccolto i consigli dei principali direttori italiani per ridare rispetto al patrimonio culturale. Ecco cosa prevedono le 11 regole fondamentali per una visita consapevole e rispettosa delle meraviglie che custodiamo. Perché l’arte merita cura e rispetto, sempre.

Un “galateo dei musei” per i “maleducati dell’arte”. Dopo i due recenti casi di danneggiamento maldestro e involontari di due opere d’arte in Italia – la sedia Van Gogh realizzata da Nicola Bolla a Palazzo Maffei a Verona e il dipinto di Anton Domenico Gabbiani agli Uffizi – il media digitale dedicato ai consumatori di cultura, “Libreriamo” ha raccolto opinioni e suggerimenti dei principali direttori dei musei italiani per chiedere loro cosa bisogna fare prevenire altri nefasti episodi del genere. Grazie a questi contributi è nato il “ Galateo dei musei”, ovvero undici regole per arginare il fenomeno dovuto sicuramente all’ overtourism come alla concentrazione di questa impennata di visitatori nei più grandi musei italiani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Arriva il galateo dei musei per i “maleducati dell’arte”: dalle fotografie al tempo per la ‘contemplazione’, ecco cosa prevedono le 11 regole

