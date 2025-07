Chiara Poggi giallo senza fine | dal Dna di un terzo uomo al video dell’autopsia in rete Stop del Garante della Privacy

Il caso di Chiara Poggi continua a scuotere l’opinione pubblica, con la diffusione online di un video dell’autopsia che viola la privacy e i principi etici. Il Garante della Privacy ha immediatamente intervenuto, bloccando la condivisione di contenuti illegali e ammonendo media e siti web sulle conseguenze di una diffusione illecita. La tutela della dignità delle vittime resta prioritaria: la lotta contro la pornografia di scandalo è appena iniziata.

Il Garante della privacy ha adottato, d’ufficio e in via d’urgenza, un provvedimento di “blocco nei confronti di un soggetto che sta rendendo disponibile online, a pagamento, un video contenente le immagini dell’autopsia di Chiara Poggi”. Con lo stesso provvedimento, l’Autorità avverte i media e i siti web che l’eventuale diffusione delle immagini risulterebbe illecita in quanto in contrasto con le Regole deontologiche dei giornalisti e la normativa privacy”. Il Garante, riferisce una nota, “invita dunque chiunque entri nella disponibilità di tali immagini, compresi i mezzi di informazione, ad astenersi dalla loro diffusione che – anche in considerazione della violenza esercitata nei confronti della vittima – lederebbe in modo gravissimo la sua dignità e quella dei suoi familiari”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it